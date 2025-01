Mercado retoma correção técnica e taxas caem com ajuda do câmbio

Os juros futuros recuaram nesta quinta-feira, 9, em meio ao alívio do câmbio, resistindo à piora dos Treasuries no fechamento do dia. Houve espaço para retomada da correção de exageros nos prêmios embutidos no mês passado, que vem marcando as primeiras sessões de 2025. Além dos ajustes técnicos, o mercado seguiu de olho no noticiário fiscal, hoje marginalmente positivo.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caiu de 14,99% ontem no ajuste para 14,96%. A taxa do DI para janeiro de 2027 recuou a 15,31%, de 15,41%, e a do DI para janeiro de 2029 cedeu de 15,27% para 15,14%.

"O movimento das taxas ainda se deu em função de uma correção da altas recentes. Por causa do fiscal e do dólar, a curva abriu muito no fim do ano passado, mas o BC, com as intervenções, conseguiu segurar a moeda", afirmou Carlos Eduardo Mello e Paiva, estrategista-chefe da Constância Investimentos. A moeda americana teve recuo consistente nesta quarta-feira, chegando a rodar a R$ 6,03 nas mínimas do dia para fechar em R$ 6,0418.