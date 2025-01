Bolsas NY fecham sem sintonia com recuperação das mínimas em dia de meganegócio em saúde

As bolsas de Nova York fecharam sem sincronia nesta segunda-feira, 13, com o Dow Jones e o S&P 500 sustentando ganhos em contraste com a queda do Nasdaq. Ao longo do pregão, contudo, uma nova onda de compras de ativos com preços atrativos alimentou uma recuperação das ações das mínimas da sessão, após uma liquidação desencadeada por um recalibramento das apostas do Federal Reserve na sequência do relatório do payroll. O setor de saúde ficou em destaque após a Johnson & Johnson comprar a Intra-Cellular Therapies e com o tombo da Moderna.

O índice S&P 500 reverteu a queda e fechou em alta 0,16%, a 5.836,22 pontos. Já o Dow Jones teve alta de 0,86%, a 42.297,12 pontos. O Nasdaq caiu 0,38%, aos 19.088,10 pontos, mas fechou distante da mínima de 18.831,91 pontos.

A Capital Economics prevê recuperação das ações americanas, com as os ativos cíclicos liderando o movimento. As empresas cíclicas são aquelas mais afetadas por ciclos econômicos.