Governo dos EUA lança documento com novas restrições de inteligência artificial e mira China

A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou nesta segunda-feira, 13, um novo documento com regras e restrições sobre o uso de inteligência artificial (IA), que mira o avanço da tecnologia na China. Em nota divulgada pela Casa Branca, é mencionado que para aumentar a segurança nacional e a força econômica americana, é essencial não terceirizar a tecnologia e a IA do mundo deve funcionar "em trilhos americanos".

"É importante trabalhar com empresas de IA e governos estrangeiros para implementar padrões críticos de segurança e confiança à medida que constroem seus ecossistemas de IA", escreve o governo americano, no relatório.

Segundo o documento, as novas regras simplificam os "obstáculos" de licenciamento para pedidos de chips, reforça a liderança de IA dos EUA e fornece informações às nações aliadas e parceiras sobre como elas podem se beneficiar da tecnologia.