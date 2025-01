Leilão da receita tem diamantes, óculos virtual, smartphones e peças de carro de luxo

A Receita Federal em São Paulo vai promover no próximo dia 30 mais um leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os itens disponíveis nos lotes estão óculos de realidade virtual, notebooks, smartphones, smartwatches, tablets, videogames, switches, roteadores, componentes e periféricos de informática, câmeras fotográficas, fones de ouvido, microfones, caixas acústicas, mesas de som, instrumentos musicais, artigos esportivos, vestuário, calçados, bolsas, óculos de sol, relógios, joias e até diamantes.

A Receita informou que também vão estar disponíveis utensílios domésticos, ferramentas, equipamentos industriais, máquina para balanceamento e medição de excentricidade, tubos de aço carbono e veículos, incluindo automóveis de passeio, carretas, caminhões, caminhonetes, micro-ônibus e trator, além de partes e peças para veículos de corrida.

O leilão será realizado de forma eletrônica. Ele é destinado a pessoas físicas e empresas. O período de recebimento das propostas vai das 9h do dia 23 até as 20h do dia 27 de janeiro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 30 - horário oficial de Brasília.