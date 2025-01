Inflação continuará pressionando bolsos em 2025

Mesmo com o remédio amargo da elevação dos juros pelo Banco Central, a inflação ainda deve se manter elevada no Brasil pressionando os nossos bolsos ao longo de 2025. Apesar da meta contínua de inflação ser de 3%, parte do mercado projeta inflação no dobro desse patamar, acima de 6% no final do ano.

Na mediana, a previsão do mercado para a inflação, expressa no último boletim Focus divulgado pelo BC, ainda é de 5% em 2025, mas há casas que já trabalham com inflação acima de 6% (BGC Liquidez 6,85%, Itaú Asset 6,1%, XP 6,1%).

O Focus mostra uma deterioração clara da expectativa de inflação: há 13 semanas o mercado vem revisando esses números para cima. Os motivos são as previsões de que o dólar se mantenha próximo dos R$ 6, o cenário externo pouco favorável para a moeda brasileira e a manutenção da desconfiança quanto à política fiscal brasileira.