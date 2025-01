Premiê do Reino Unido reforça compromisso com cortes de gastos em meio à pressão de Gilts

O Tesouro britânico será "implacável" em relação aos cortes em gastos públicos para cumprir as regras fiscais do governo, afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nesta segunda-feira, 13. Ele também admitiu a possibilidade de cortes mais profundos em serviços públicos para organizar as finanças do governo.

Os comentários acontecem em meio à turbulência nos mercados britânicos, que elevou os rendimentos dos Gilts de 10 anos aos maiores níveis desde 2008 neste começo de ano.

O movimento reflete as incertezas em relação à capacidade do governo de manter a sustentabilidade fiscal.