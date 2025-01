JBS firma acordo de US$ 4 milhões nos EUA para combater trabalho infantil

Além do fundo de US$ 4 milhões, a JBS se comprometeu a realizar um simpósio para discutir a prevenção do trabalho infantil com líderes do setor e organizações não governamentais, contratar um especialista em conformidade para revisar políticas internas e realizar auditorias surpresas, manter uma linha ética gratuita para denúncias anônimas e estabelecer uma política de tolerância zero com contratados envolvidos em violações.

A empresa também promoverá campanhas publicitárias para conscientizar comunidades sobre os riscos do trabalho infantil e oferecerá treinamentos obrigatórios sobre o tema para todos os seus funcionários e fornecedores de serviços de terceiros.

A medida ocorre após investigações do Departamento de Trabalho revelarem que terceiros contratados pela JBS empregaram crianças em condições perigosas, incluindo turnos noturnos, em Estados como Colorado, Iowa, Minnesota e Nebraska, de acordo com o comunicado do órgão.