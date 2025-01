Pacheco elogia sanção de PL dos Estados e diz que texto tem eixos importantes preservados

"Portanto, o meu reconhecimento ao presidente Lula, ao governo federal por ter sancionado esse projeto e reconhecido que esta obra do Congresso Nacional é de grande serventia e valia para a sociedade brasileira", finalizou o senador, em nota divulgada nesta terça-feira após a sanção, com vetos, do projeto.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, buscou o presidente do Senado na segunda-feira, 13, para apresentar os pontos que seriam vetados na proposta. Pacheco indicou apoiar a decisão, entendendo que os eixos principais do programa de renegociação das dívidas (redução dos juros, alongamento do pagamento da dívida e a possibilidade de entrega de ativos) estariam mantidos.