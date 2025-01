Atividade do setor imobiliário comercial melhorou, diz Livro Bege; residencial ficou inalterada

O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pontuou que a atividade imobiliária residencial manteve-se inalterada, uma vez que as elevadas taxas hipotecárias continuaram a conter

demanda. As vendas de imóveis comerciais aumentaram.

O documento observou ainda que as condições agrícolas permaneceram globalmente fracas, com rendimentos agrícolas geralmente mais baixos e dificuldades relacionadas com o clima em algumas áreas.