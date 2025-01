Caixa Seguridade (CXSE3): JP Morgan vê dividendos atrativos

O JP Morgan iniciou a cobertura das ações da Caixa Seguridade (CXSE3) com recomendação overweight (compra) e preço-alvo de R$ 18, o que implica um potencial de valorização de 34%, considerando ainda um dividend yield de 9%.

A análise destaca a rentabilidade elevada dos produtos da seguradora, com retornos sobre patrimônio líquido (ROE) variando entre 20% e 70%.

A CXSE3 oferece um portfólio robusto de produtos, diz o JP Morgan, como seguros de vida, habitação, previdência, consórcios e títulos de capitalização, que têm menor dependência de precificação e maior foco na distribuição.

A empresa também conta com um contrato de 35 anos com a Caixa Econômica Federal (CEF), garantindo acesso a mais de 3,3 mil agências e 150 milhões de clientes, dos quais 20 milhões são ativos. Esse canal de distribuição contribui significativamente para as receitas, sendo responsável por 42% do faturamento projetado para 2025, segundo os analistas.