'Manter tradição é manter clientes', diz dona de padaria mais antiga de SP

Prédio antigo exige reformas constantes. A infraestrutura da padaria, localizada em um edifício histórico, demanda manutenções regulares. Natalia aponta a necessidade de reformar o andar térreo para resgatar ainda mais o ambiente histórico e atrair visitantes.

Carga tributária é um obstáculo. Natalia destaca os impostos como um dos maiores entraves para manter uma empresa no Brasil, especialmente em São Paulo. "Costumo falar, até, que o governo é o sócio majoritário da padaria", diz. De acordo com ela, alta carga tributária frequentemente limita a capacidade de realizar novos projetos ou melhorias.

Violência no centro continua preocupante. Embora a situação tenha melhorado de acordo com a empresária, ela lembra que a violência no centro de São Paulo, agravada durante a pandemia, era um problema grave. Assaltos e agressões impactavam tanto os clientes quanto os trabalhadores da região. "Por isso sempre contamos com segurança particular na porta da padaria", fala.

Padaria Santa Tereza Imagem: Reprodução / Facebook

Resiliência manteve a padaria aberta. Durante a pandemia, a Santa Tereza sobreviveu com recursos próprios, como a venda de uma propriedade da família, cujo valor foi reinvestido no negócio. Para Natalia, acreditar no projeto e naquilo que se faz é essencial para superar momentos difíceis. Hoje, todo o lucro é reinvestido no estabelecimento que, segundo Natalia, necessitou de dinheiro do seu próprio bouço de 2020 a 2022.

Dicas para manter um negócio centenário

Acreditar no projeto é essencial. Para Natalia, a crença no negócio e no que ele representa é fundamental para superar os desafios. Mesmo nos momentos difíceis, a confiança no trabalho ajuda a vislumbrar dias melhores e a perseverar. Além disso, ela destaca que é preciso ter paixão pelo trabalho e vontade de melhorar constantemente.