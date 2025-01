Bank of America tem no 4º trimestre de 2024 lucro de US$ 6,7 bilhões

O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 6,7 bilhões no quarto trimestre de 2024, bem maior do que o ganho de US$ 3,1 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 16. O lucro por ação do banco americano entre o período foi de US$ 0,82, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,77.

A receita do BofA teve expansão anual de 15% no trimestre, a US$ 25,3 bilhões, superando levemente o consenso da FactSet, de US$ 25,12 bilhões.

Já as provisões para eventuais perdas com crédito somaram US$ 1,5 bilhão, ante US$ 1,1 bilhão um ano antes.