Como inglês e comunicação ruins causaram o pior acidente aéreo da história

Durante o teste, são avaliadas seis habilidades em relação ao idioma: pronúncia, fluência, estrutura, vocabulário, compreensão e interação. Para cada habilidade, é designada uma nota de 1 a 6.

Expert: nível 6

Avançado: nível 5

Operacional: nível 4

Pré-operacional: nível 3

Elementar: nível 2

Pré-elementar: nível 1

A nota final do candidato é igual ao menor nível atribuído a qualquer uma das seis habilidades avaliadas.

Para ter condições operacionais, é necessário obter, no mínimo, a nota 4. A validade do teste varia de acordo com a nota obtida:

Nível final 4 - Validade 3 anos

Nível final 5 - Validade 6 anos

Nível final 6 - Validade permanente

Independentemente do tipo de operação para a qual o piloto será contratado (voos nacionais ou internacionais), as companhias aéreas costumam exigir que o candidato tenha, no mínimo, o nível 4 de proficiência linguística no inglês. É que além das comunicações durante o voo, todos os manuais do avião também são em inglês. Além disso, muitas vezes o piloto é enviado ao exterior para realizar treinamentos em simuladores.