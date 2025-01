Em dia instável, dólar volta a cair e se aproxima novamente dos R$ 6

Na véspera, o dólar caiu pelo terceiro dia seguido. Com o recuo de 0,36%, a moeda norte-americana fechou o dia vendida por R$ 6,241, cotação mais baixa de fechamento desde 12 de dezembro do ano passado. Somente nesta semana, a divisa já acumula queda de 2,3%.

Cotação da moeda para turistas opera em queda. O dólar turismo caminha com rumo definido nesta quinta-feira desde os momentos iniciais do pregão. Às 12h23, a divisa era negociada em queda de 0,17%, a R$ 6,262.

Taxa de juros nos Estados Unidos segue no radar. Com o avanço da inflação norte-americana na véspera, existe a expectativa de maior aperto monetário por parte do BC dos EUA (Federal Reserve), o que é visto como positivo para economias emergentes, a exemplo do Brasil.

Bolsa

Ibovespa apresenta queda nesta quinta-feira (16). O principal índice do mercado acionário brasileiro interrompe a sequência de três pregões consecutivos de alta. Às 11h56, a baixa era de 0,8%, aos 121.675,03 pontos.

Queda da Bolsa brasileira reflete cautela do mercado. João Kepler, CEO da Equity Fund Group, avalia que os investidores estão apreensivos com início do governo de Donald Trump e as possíveis mudanças na política monetária global. Pesa ainda no pregão a audiência de Scott Bessent, indicado para assumir o Departamento do Tesouro nos EUA.