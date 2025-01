Tendência? Por que esses ricos têm carros usados e vestem roupas de brechó?

Comprar roupas novas? Nem pensar. Brechós são a escolha principal para montar os chamados guarda-roupas "cápsula" — um estilo que prioriza poucas peças versáteis. Dos três entrevistados, só Robert disse comprar roupas novas, desde que tenham garantia vitalícia — de marcas como Patagonia.

Objetivos do subconsumo

Ficar cada vez mais rico. Com uma vida de altos ganhos e baixo consumo, Annie, Shang e Robert podem alcançar seus objetivos financeiros.

Annie planeja sua aposentadoria a partir de seus 40 anos. "Estou tão curiosa se vou querer me aposentar", disse à Fortune. Ela é pesquisadora contratada e especialista em finanças pessoais e já trabalha em um ritmo muito menos acelerado, com uma jornada de seis horas diárias.

Robert Chin está focado no sucesso de seu consultório. "Em cinco anos gostaríamos de ter um sócio ou outro profissional trabalhando conosco, tanto porque o consultório cresceu o suficiente para suportar isso como também porque isso nos dá a flexibilidade de tirar folga mais facilmente. É provavelmente o maior desafio de sermos líderes no negócio, nossa possibilidade de tirar folga é realmente baixa, porque se não estamos aqui o consultório não ganha dinheiro", disse, à revista americana.

Shang segue seu propósito filantrópico e ensina outras pessoas a serem como ela. Além de investir na educação dos filhos, ainda é ativa em projetos filantrópicos e utiliza o dinheiro que vem de seus imóveis em Nova Iorque para ajudar nas ações. Para ela, a primeira reflexão para que as pessoas entrem para a comunidade do subconsumo é "começar com o por quê?". "Qual é o objetivo final do subconsumo? Se você apenas faz subconsumo pelo subconsumo, você vai ficar infeliz muito rapidamente", reflete.