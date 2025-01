Tesouro IPCA+: saiba se é uma boa hora para comprar

Economistas consultados pelo BC veem juros em 15% em 2025. É o que diz o boletim Focus. Desde setembro, o Comitê de Política Monetária tem aumentado a Selic em 0,25 ponto porcentual. Atualmente, a Selic está em 12,25% ao ano.

Nos últimos meses, as taxas do Tesouro IPCA+ têm subido, tornando o investimento ainda mais atrativo para quem busca rentabilidade real. Basicamente, investir no Tesouro IPCA+ é uma maneira interessante de proteger o dinheiro contra a inflação e garantir uma remuneração real, ou seja, acima da inflação.

Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos

Quais as dicas para quem investe no Tesouro IPCA+?

Patamar interessante, mas depende do perfil do investidor. Segundo Oliveira, da One Investimentos, enquanto a taxa prefixada do Tesouro IPCA+ pode subir com o aumento dos juros, como forma de compensar a diferença para a taxa básica de juros, outra opção é justamente o Tesouro Selic. "Atualmente, a Selic está em 13,25%, e há previsões de atingir 15% em 2025. Nesse cenário, você aproveita 15%, sem assumir grandes riscos, apenas acompanhando a Selic ou o CDI", afirma ele.

Rendimentos de longo prazo oferecem remuneração maior. Para Oliveira, isso acontece porque há mais riscos associados ao longo do tempo, já que é difícil prever o que vai acontecer na economia daqui a 10 anos, por exemplo. No entanto, as preocupações com a situação fiscal do Brasil e outros ruídos externos, como questões relacionadas aos Estados Unidos e ao governo Trump, inverteram a curva de juros, com os títulos de curto prazo pagando mais do que aqueles com prazos mais prolongados.

Ganhos entre 7,24% e 7,77% ao ano além da inflação. Na última sexta-feira (10), o Tesouro IPCA+ com vencimento para maio de 2029 tinha remuneração de 7,77% ao ano além da inflação. Por outro lado, o mesmo título com juros semestrais e vencimento para maio de 2055 tinha a taxa prefixada em 7,32%. No meio-termo, o investimento com vencimento para igual mês de 2035 tinha um prêmio de 7,55% mais o IPCA.