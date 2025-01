Boeing, que esteve a um passo de comprar Embraer, acumula problemas

Depois de desistir da compra da Embraer em 2020 por conta da pandemia, a Boeing reportou perdas de quase US$ 3,8 bilhões no quarto trimestre de 2024, mais do que esperavam os analistas. O prejuízo anual foi de R$ 11,8 bilhões. Foi um dos anos mais difíceis da história da gigante aeroespacial americana.

Os problemas começaram em janeiro, com o estouro de um painel da fuselagem de um 737 Max em pleno voo, o que obrigou a uma redução de produção da linha de aeronaves. Depois, a empresa foi sacudida por uma greve de sete semanas, paralisando as linhas de montagem. Ao todo, a Boeing entregou cerca de 350 aviões em 2024, bem abaixo dos 530 do ano anterior e dos quase 770 da Airbus, principal rival global.

As ações, no entanto, subiram esta semana, o que mostra que investidores deram um voto de confiança em Kelly Ortberg, que assumiu a presidência da empresa em agosto passado, para que ela lidere a recuperação da empresa. Ela já anunciou o corte de 17 mil postos de trabalho e reforçou o caixa da empresa, prometendo priorizar a qualidade da engenharia.