Evento com empresários debate empreendedorismo e fórmula para o sucesso

Começou nesta quarta-feira (29) o Ebulição 2025, show de negócios com a participação de empresários com a missão de estimular o empreendedorismo.

O que aconteceu

Descontração marcou o intervalo entre as palestras. As transições entre os participantes contaram com músicas e atividades para divertir o público presente no Auditório Celso Furtado, no Anhembi. O mestre de cerimônia do Ebulição 2025 é o ator Luigi Baricelli.

Idealizador do encontro ressaltou a missão de deixar sonhos acontecerem. Rafa Prado, autor do livro "100 graus - O Ponto de Ebulição do Sucesso", disse que o evento é sobre troca de ideias entre homens de negócio. "Estamos no mesmo patamar. Somos todos iguais, em momentos diferentes", enfatizou.