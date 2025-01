Evento terá Guedes e Lobo de Wall Street; inscrições acabam na segunda (27)

Evento terá mais de 20 palestrantes. Dentre eles estão o ex-ministro Paulo Guedes, Jordan Belfort, ex-corretor da bolsa nos Estados Unidos e autor do livro que deu origem ao filme "O Lobo de Wall Street", Robert Cialdini, professor emérito de psicologia e marketing da Universidade do Arizona e autor do best-seller "As Armas da Persuasão", além dos empresários Carlos Wizard, Caito Maia, Carol Paiffer e Natalia Beauty.

A ideia é reunir exemplos concretos de pessoas que mudaram de vida. Outro objetivo é valorizar o conhecimento real em uma época de disseminação de gurus da internet, diz Prado, que estudou na USP e na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Minha missão está ligada a ajudar as pequenas e médias empresas a terem acesso a educação de qualidade com empresários e PHDs reais. Todo mundo é guru na internet. Isso é uma preocupação para mim, porque vim da academia. Muitas vezes esses gurus convencem porque mostram ostentação. Eu acredito no conhecimento.

Rafa Prado, criador do Ebulição

Inspirado em Las Vegas, evento une negócios e arte. "Quando estive em Las Vegas, me encantei com a magia do lugar e me perguntei: 'Por que não unir formalidade e informalidade?' Não precisa ser chato para ser muito bom", diz Prado. Com isso, no evento, palestras densas sobre economia são intercaladas com shows e apresentações estilo stand up.

Modelo ajuda a reter conhecimento e a conectar pessoas. Para Prado, um ambiente mais descontraído os elementos artísticos ajudam as pessoas a se conectarem e a reterem o conhecimento transmitido. "Já fui a muitas feiras e é sempre a mesma coisa. As pessoas ficam inibidas em fazer relacionamento. Decidi fazer um evento para trazer gente muito séria, mas em um ambiente desinibido", diz.

Inscrições vão até a meia-noite desta segunda-feira (27). O evento ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, no teatro Teatro Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo. A programação vai das 8h às 20h nos três dias de evento. A expectativa é receber 2.500 pessoas. Os interessados devem se inscrever pelo site www.ebulicao.com.br. Os ingressos individuais custam a partir de R$ 897.