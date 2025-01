Pizzaria de 100 anos começou com reunião de amigos após 'pelada' de futebol

A Castelões tem 18 sabores no cardápio. "Elas ajudam a contar a história da casa e também a história das pizzas no Brasil", declara Fábio. A mais pedida é a Castelões, feita de muçarela especial, molho de tomate fresco e cobertos com fatias de calabresa de fabricação própria, o que adiciona um toque picante e de erva-doce à pizza. Custa R$ 136. "Não adianta ter muitas variações. Cliente que é cliente vem aqui comer a Castelões", declara.

Boa parte das receitas segue o preceito das originais, como as tradicionais de margherita, napolitana, aliche e Castelões. "Entretanto, é necessário reforçar que, apesar de ter uma identificação com a original, todas as pizzas passaram por melhorias no preparo. Essas alterações se adaptaram ao paladar do consumidor atual, mas mantiveram o sabor clássico", declara.

Em média, a Castelões vende por mês 1.500 pizzas. Está presente no delivery via Ifood. A empresa não abre faturamento nem lucro.

Evoluir, mas sem perder a essência

Ter modernização, mas sem perder a essência. "Mesmo para marcas tão tradicionais, como a Castelões, fazer evoluções no negócio não é prejudicial, desde que se mantenha o diferencial competitivo que fez aquela empresa se tornar referência no mercado. É fundamental se manter fiel à história da marca", afirma Alexandre Giraldi, consultor de negócios do Sebrae-SP.