Vale (VALE3) teve prévia neutra, dizem especialistas; veja análise

O preço realizado do minério de ferro ficou em US$ 93,0/t, um aumento de 3% na comparação trimestral, mas uma queda de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Cobre em alta, níquel em baixa

No segmento de metais básicos da Vale, a produção de cobre avançou 3% na comparação anual, atingindo 101,8 mil toneladas, impulsionada por um desempenho melhor em Salobo e no Canadá. O preço médio realizado do metal ficou em US$ 9.187/t, 2% superior ao trimestre anterior.

Já o níquel teve um desempenho mais fraco, com queda de 2% nas vendas na comparação anual, chegando a 47,1 mil toneladas. O preço médio do níquel caiu 5% no trimestre, refletindo o movimento dos preços na London Metal Exchange (LME).

Perspectivas e avaliação

O Itaú BBA destacou que a prévia da Vale ficou dentro do esperado. Os analistas mantiveram a projeção de EBITDA de US$ 3,87 bilhões para o trimestre, representando uma queda de 43% na comparação anual.

A casa reforçou que a empresa segue focada em otimização de portfólio e ganhos de qualidade e manteve recomendação outperform (compra) para as ações da Vale, com preço-alvo de US$ 12 para os ADRS negociados em Nova York.

Já o BTG Pactual manteve recomendação neutra para as ações VALE3, citando a ausência de catalisadores que impulsionem a valorização do papel no curto prazo.