No Japão, presidente do BoJ sinaliza mais uma vez possibilidade de elevação dos juros

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, reiterou a promessa de que a instituição vai discutir um aumento na taxa de juros na semana que vem. "Se a melhoria na economia e nos preços continuar neste ano, ajustaremos o grau de flexibilização monetária aumentando as taxas de juros", disse Ueda durante um encontro com executivos de bancos regionais nesta quinta-feira, 16.

No início da semana, o vice-presidente da instituição, Ryozo Himino, já havia dito que a alta dos juros será discutida na reunião de política monetária dos dias 23 e 24.

A possibilidade de elevação dos juros deu suporte ao iene, cuja cotação alcançou o pico de 155,22 por dólar nesta quinta.