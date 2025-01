Haddad: cenário externo pode atrasar muita coisa, de grau de investimento a transição ecológica

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 17, disse que a situação do País é mais complexa na atualidade, tanto do ponto de vista político quanto econômico. Em sua avaliação, o cenário externo também impõe riscos a muitas agendas, incluindo a retomada do grau de investimento pelo Brasil, além do processo de transição ecológica.

"Tem o risco de que sim atrasar a retomada do grau de investimento. Pode atrasar muita coisa, a transição ecológica...", respondeu Haddad em entrevista à CNN Brasil.

Ele citou as políticas que grandes economias, como os Estados Unidos, estão tomando sobre a regulamentação da inteligência artificial, decisões que têm impacto global sobre o rumo dos investimentos em alta tecnologia.