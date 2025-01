Para FMI, atraso em ciclo de cortes de juros pelo Fed pode ajudar a fortalecer dólar

O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, disse que um atraso no ciclo de relaxamento dos cortes de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) pode ajudar a fortalecer o dólar. Gourinchas também destacou o rápido aumento da produtividade nos EUA desde a pandemia, o que tem atraído grande interesse de investidores.

Sobre a China, o economista afirmou que o país precisa focar mais no mercado interno para seu crescimento. "Os números de 2024 mostram que a economia chinesa se beneficiou de uma melhora no balanço externo. A China é uma economia muito grande e não pode depender apenas do resto do mundo para impulsionar seu crescimento", acrescentou.

Ele reforça que qualquer fraqueza economia chinesa impacta negativamente os países em desenvolvimento que dependem de suas exportações para o país asiático.