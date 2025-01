TAG e NTS se juntam e oferecem transporte de gás com desconto de 90%, em Macaé

Desde o primeiro dia do ano, duas das principais transportadoras de gás natural do País - TAG e NTS -, estão com suas operações interconectadas em Macaé, no Rio de Janeiro. Para os dirigentes das duas companhias, a independência das transportadoras, trazida pela Lei do Gás, vai tornar o mercado mais dinâmico e reduzir o preço do insumo. Para atrair os agentes, a taxa de entradas e saídas recebeu um desconto de 90%.

Em menos de uma semana a novidade já atraiu dois clientes: Eneva e BTG Pactual Commodities, totalizando 220 mil metros cúbicos por dia (m3/dia). A troca entre as transportadoras também deve atrair os participantes do próximo leilão de energia de reserva térmica, marcado para junho, segundo os dirigentes das duas empresas.

"Com certeza muitos desses players que vão estar ofertando esse gás, essa nova capacidade de energia elétrica no leilão, vão estar contratando essa capacidade de transporte com a TAG e a NTS", avaliou o presidente da Transportadora Associada de Gás (TAG) , Gustavo Labanca, acenando com contratos anuais, mensais, semanais ou diários.