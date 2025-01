Nubank começa a oferecer planos de celulares da NuCel no aplicativo a partir de hoje

O Nubank terá três opções de planos de celulares - 15GB por R$ 45 ao mês; 20GB por R$ 55 ao mês e 35GB por R$ 75 ao mês. Um dos diferenciais do banco digital será permitir o acesso a uma "Caixinha" exclusiva, com rendimento de 120% do CDI dos valores depositados pelo cliente, com limite de até R$ 10 mil.

Além das finanças

A entrada do Nubank em telefonia vem sendo desenhada há vários meses e está dentro da estratégia do banco digital de expandir para produtos e serviços que vão além do mundo financeiro, para ficar menos dependente dos ciclos econômicos. "O Nubank trouxe mais competição para os bancos, já na telefonia, tem mais oportunidades de melhorar a experiência dos consumidores", afirmou o fundador e CEO do Nubank, David Vélez, em um evento em novembro ao falar dos planos do banco.

Vélez disse que as novas verticais de negócios que o banco digital está entrando, como o NuCel, são uma forma não só de diversificar receitas, mas também o modelo de negócios para além do crédito, ficando menos dependente de ciclos econômicos. Pesquisas dos Nubank mostraram que sete das 10 coisas que os consumidores mais reclamam é sobre os inúmeros planos das operadoras, com muitos nomes diferentes, muita nota de rodapé, muita complexidade, ressaltou o executivo.

Em abril de 2024, o Nubank recebeu aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para atuar como uma operadora virtual - modelo de negócio em que o serviço de celular é prestado a partir de redes e antenas de outra empresa. Neste caso, a parceira é a Claro.