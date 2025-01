Bolsas da Ásia fecham sem direção; Tóquio sobe 1,6% com IA, mas bolsas da China caem ante tarifas

Por Laís Adriana*

São Paulo, 22/01/2025 - As bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta quarta-feira, encontrando catalisadores divergentes nas novas políticas do presidente dos EUA, Donald Trump. A Bolsa de Tóquio teve fortes ganhos, após o SoftBank anunciar planos de investimentos em inteligência artificial (IA) junto com o governo dos EUA, enquanto as bolsas da China recuaram diante do anúncio de tarifas comerciais.

No Japão, o índice Nikkei fechou em alta de 1,58%, a 39.646,25 pontos, impulsionado pelo salto de 11% do SoftBank Group. O banco japonês anunciou um plano de investimento de US$ 500 bilhões em parceria com a OpenAI, a Oracle e o governo americano para construir infraestruturas de data centers IA nos EUA.