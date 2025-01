JBS doa 3 milhões de tags para rastreabilidade no PA e lança programa de apoio a fazendeiros

A JBS anunciou em nota nesta quarta-feira, 22, a doação de 3 milhões de tags para rastreamento de rebanhos no Pará, ação na qual terá apoio de parceiros. A iniciativa foi comunicada durante o painel "De Davos a Belém: Definindo o caminho do Brasil para uma indústria de gado sustentável e de baixo carbono", no Fórum Econômico Mundial, em Davos. A companhia também revelou o lançamento do programa "Acelerador JBS", que ajudará os produtores na aplicação das tags.

As iniciativas fazem parte de um programa liderado pelo governo do Pará para rastrear todo o rebanho de bovinos e búfalos do Estado até o fim de 2026, explicou a empresa em nota.

Dos 3 milhões de tags, 2 milhões serão destinados a pequenos produtores, com metade do volume fornecido pela The Nature Conservancy (TNC) e o restante pela JBS.