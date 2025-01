Começa reunião do Copom, que deve elevar a taxa Selic a 13,25% na quarta-feira

Esses fatores devem levar as projeções do Copom para a inflação de 2025 e do terceiro trimestre de 2026, que agora deve se tornar o horizonte relevante da política monetária, de 4,50% para 4,80% e de 3,60% para 3,80%, segundo as estimativas do Goldman Sachs. O Itaú Unibanco espera que as projeções aumentem para 5,20% e 4,20%, respectivamente.

Além da primeira reunião sob o comando formal de Galípolo, este também é o primeiro encontro do Copom com uma maioria de integrantes indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 1º de janeiro, assumiram os novos diretores Nilton David (Política Monetária), Gilneu Vivan (Regulação) e Izabela Correa (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta). Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Ailton Aquino (Fiscalização) e Rodrigo Teixeira (Administração) também foram indicados por Lula.

Só dois dos nove integrantes do Copom são remanescentes do governo de Jair Bolsonaro: Diogo Guillen (Política Econômica) e Renato Gomes (Organização do Sistema Financeiro e Resolução). Os mandatos deles terminam em 31 de dezembro deste ano.