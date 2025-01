Gestores de multimercados esperam alta de 1pp da Selic, mostra pesquisa da XP

Assim, diante dessas expectativas, os gestores aumentaram as posições tomadas (que apostam na alta) em juro real (+13pp), com a principal redução vinda do posicionamento neutro. Além disso, a pesquisa também identificou um aumento (+12pp) no posicionamento tomado em juros de países do G10, "muito em linha com uma visão de inflação mais alta e juros mais altos", descreve a XP. Mas parte (30%) dos gestores seguem com posição aplicada (que aposta na baixa) em juros de países no G10.

Aumento de posições vendidas em real

A pesquisa observou uma continuidade na "tendência mais otimista" em relação ao dólar e ao iene. A divisa americana tem se destacado, com 83% das gestoras com posição comprada (que aposta na alta), vindas do neutro, enquanto 17% estão vendidas (que aposta na baixa). "Este desequilíbrio reflete um forte otimismo em relação à moeda americana, sugerindo expectativas de valorização ou estabilidade frente a outras moedas", afirmam os analistas da XP.

Por outro lado, o relatório aponta que, em relação a outras moedas, os gestores têm uma "inclinação mais pessimista, com uma predominância de posições vendidas". "Este movimento pode indicar uma expectativa de desvalorização ou instabilidade dessas moedas em comparação ao dólar. Especificamente em relação ao real e mercados emergentes. No real, a maioria das gestoras, cerca de 67%, mantém posições vendidas. Isso sugere uma perspectiva de desvalorização ou fraqueza do real no curto a médio prazo", descreve.

A XP destaca que "ainda existe uma parcela significativa, 33%, que está comprada" em real, indicando que há uma visão de potencial valorização ou estabilidade por parte de uma parte do mercado.

Saída da Bolsa brasileira