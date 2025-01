Ásia/Pacífico: Bolsa de Tóquio fecha em alta, impulsionada por chips; Sydney também avança

Em outras partes da Ásia, as bolsas da China continental, de Hong Kong, de Taiwan e da Coreia do Sul não operaram hoje devido a feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com ganho de 0,57% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.447,00 pontos.

