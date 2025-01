BC: Copom segue forward guidance e aumenta Selic em 1pp, de 12,25% para 13,25% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou a taxa Selic 1 ponto porcentual nesta quarta-feira, de 12,25% para 13,25% ao ano, seguindo o forward guidance de dezembro. A decisão foi unânime.

As medianas do relatório Focus e da mais recente pesquisa Projeções Broadcast indicavam alta desta magnitude. A curva de juros futuros também precificava um aumento de 1 ponto porcentual na Selic no fim da tarde desta quarta-feira.

Esta foi a primeira reunião do colegiado desde que o economista Gabriel Galípolo assumiu a presidência do BC, em 1º de janeiro. Também foi o primeiro encontro com a participação dos novos diretores de Política Monetária, Nilton David; de Regulação, Gilneu Vivan; e de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Correa.