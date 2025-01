Juros: taxas sobem à espera de Copom e de olho em teto do crédito consignado

Os juros futuros renovaram máximas intradia logo após o Federal Reserve (Fed) manter inalterada a taxa dos Fed funds, com o mercado estranhando que o comunicado não tenha mencionado que a inflação fez progresso rumo à meta. O presidente do Fed, Jerome Powell, suavizou a mensagem durante coletiva de imprensa e conseguiu aliviar a pressão na curva tanto doméstica quanto dos próprios Treasuries. Porém, parte do efeito foi absorvido, com o vértice curto acentuando alta perto do fechamento, após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que um teto de juros no novo desenho do crédito consignado para trabalhadores do setor privado está em discussão no governo.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu a 15,180%, de 15,146% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 encerrou em 15,375%, de 15,303%, e o para 2029 avançou para 15,115%, de 15,059% no ajuste de ontem.

A decisão unânime de manter inalterada a taxa dos Fed funds na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano veio em linha com a expectativa do mercado. Diferentemente da última reunião, contudo, o comunicado não mencionou que a inflação fez progresso rumo à meta, nem citou arrefecimento do mercado de trabalho.