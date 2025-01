Petrobras se reúne com FUP na quinta-feira para discutir mais 1 dia de trabalho presencial

Na terça, os petroleiros do Norte Fluminense também aderiram por unanimidade ao movimento. As assembleias continuam até o dia 31, em todos os escritórios do Brasil. Além disso, nas unidades operacionais são feitas reuniões setoriais com o pessoal administrativo, informou a FUP.

De acordo com a entidade, a inclusão de mais um dia de trabalho foi decisão unilateral da Petrobras, e argumenta que as regras de teletrabalho precisam ser adaptadas às atividades específicas de cada trabalhador, e debatidas pelas partes, inclusive com a inclusão do tema como cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

"A Federação propõe que a quantidade de dias de trabalho remoto e presencial seja avaliada de forma mensal e não semanal, oferecendo mais flexibilidade para atender às necessidades dos trabalhadores e da empresa. Para isso, a criação de um comitê em cada unidade para analisar individualmente cada caso é uma das sugestões", disse em nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.