Presidente da Febraban defende mais garantias em consignado; teto gera disfuncionalidades

O presidente da Febraban destacou que os bancos não estão reivindicando uma ampliação na garantia do FGTS dada pelo trabalhador, mas reconheceu que "quanto mais garantia, mais barato o crédito". "Nós não estamos aqui necessariamente reivindicando a garantia do FGTS para essa linha. O que nós estamos aqui reivindicando é uma plataforma que possa ser provida com informações para análise do risco de crédito. Se tiver garantia, tanto melhor", disse.

Hoje, o trabalhador titular do fundo pode oferecer como garantia até 10% do saldo de sua conta vinculada ao FGTS - e, em caso de demissão, pode ser oferecida ainda a totalidade da multa de 40%. Nos bastidores, integrantes do governo discutiam a possibilidade de ampliar esse porcentual do FGTS. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse, no entanto, que os bancos estão satisfeitos com essa garantia.

"Ele (trabalhador) pode acessar o crédito e, em caso de demissão, e se ele tem débito, pode utilizar 10% do fundo e a totalidade da multa. É isso que está na garantia hoje. E o Isaac disse que os bancos estão satisfeitos com essa garantia", afirmou Marinho.

Risco de crédito

Sidney avaliou ainda que, neste novo modelo de crédito consignado privado, a precificação do risco vai depender do apetite dos bancos. "Cada banco tem seu critério de concessão. Imaginemos o seguinte, os trabalhadores são muito diferenciados (...) Se essas informações forem levadas para o E-social e os bancos enxergarem quantos empregados a empresa tem, qual é o porte da empresa, qual é a faixa de renda, quanto tempo esse empregado tem na empresa, qual é o nível de endividamento que esse empregado tem em outras linhas de crédito, tudo isso é um conjunto de informações que faz com que os bancos consigam aferir o risco de crédito e ofertar esse produto com taxas", avaliou.