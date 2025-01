Tesla aumenta receita no 4º tri e lucro por ação fica em linha com expectativa; ação sobe 2,5%

A Tesla teve lucro líquido de US$ 2,31 bilhões no quarto trimestre de 2024, uma queda de 71% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Diluído por ação, o lucro foi de US$ 0,66, em linha com a projeção de US$ 0,66 de analistas consultados pela FastSet.

No mesmo período, a receita da montadora de veículos elétricos foi de US$ 25,7 bilhões, 2% superior na comparação com o terceiro trimestre de 2023.

Para o ano inteiro, as entregas globais de veículos da Tesla caíram 1% em relação a 2023, seu primeiro declínio anual em mais de uma década. Para 2025, a empresa disse que espera que seu negócio de veículos volte a crescer e que suas implantações de armazenamento de energia aumentem pelo menos 50%.