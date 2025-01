Gás natural terá redução de 1% nos preços de venda em 1º de fevereiro, anuncia Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou em uma rede social que vai reduzir, em média, o preço do gás natural vendido às distribuidoras em 1% a partir do dia 1º de fevereiro, em função das regras de reajustes previstas nos contratos. "A quem interessar possa o preço do gás também vem caindo", disse a executiva no Linkedin por volta da meia-noite da quarta-feira, 29.

"Os contratos preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação às oscilações do Brent e da taxa de câmbio R$/US$", informou Magda.

Segundo ela, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendida às distribuidoras acumula uma redução de até 23%, incluindo os efeitos da redução de 1% em fevereiro de 2025.