Petrobras reajustará querosene de aviação em 8% a partir de fevereiro

A Petrobras vai reajustar o querosene de aviação (QAV) em 8% a partir de 1º de fevereiro, ou mais R$ 0,31 por litro, depois de já ter aumentado o combustível em 7% no primeiro dia deste ano, informou a estatal ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Os reajustes acontecem todo dia 1º do mês, por contrato com as distribuidoras, enquanto o diesel e a gasolina têm mudanças esporádicas, que dependem de fatores externos e internos.

No ano de 2025, o ajuste acumulado é de 15,6%, o que corresponde a um acréscimo de R$ 0,56 por litro em relação ao preço de dezembro de 2024.