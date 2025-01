Latam encerra 2024 com lucro de US$ 977 milhões, 68% maior que em 2023

"Estamos fechando um trimestre histórico, com margens muito saudáveis nos resultados financeiros", disse o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, ao comentar os resultados na manhã desta sexta com a imprensa. "Temos uma preocupação paranoica com custos", completou.

O executivo ressaltou que 2025 começa com um ambiente de alta volatilidade do câmbio, inflação em alta e impostos crescentes com a reforma tributária, criando um ambiente desafiador para o setor aéreo, com possível impacto no crescimento. "Quando olhamos a capacidade da Latam enfrentar esse cenário, é aí que a gente traz o otimismo da companhia", disse ele. Para este ano, a empresa prevê receitas na casa dos US$ 14 bilhões a US$ 14,5 bilhões.

Endividamento

No balanço, o Ebitdar ajustado somou US$ 3,108 bilhões, nível recorde. O endividamento da Latam, uma das medidas mais avaliadas por analistas em companhias áreas, caiu, considerando o indicador que mede a dívida líquida em relação ao Ebitda. Baixou de 2,1 vezes em 2023 para 1,7 vez no ano passado.

A empresa fechou o ano com dívida bruta de US$ 7,2 bilhões e líquida de US$ 5,2 bilhões e afirma não enfrentar riscos de refinanciamento no curto prazo. "Os vencimentos relevantes de prazo mais próximo estão programados para 2029 e 2030", afirma a empresa.

Em 2024, a Latam refinanciou a maior parte de sua dívida não relacionada à frota, destaca a administração da companhia no balanço. Com isso, conseguiu reduzir significativamente as despesas com juros, fortalecendo a geração de caixa. A empresa encerrou o ano com liquidez de US$ 3,5 bilhões. Para 2025, prevê US$ 3,9 bilhões em liquidez.