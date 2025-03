Petrobras fecha acordo de 5 anos com Instituto Francês por P&DI em transição e descarbonização

A Petrobras, por meio do seu Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação (Cenpes), firmou um acordo de cinco anos renováveis por igual período com o Instituto Francês do Petróleo e Energias Renováveis (Ifpen) para pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados a projetos de transição energética e descarbonização. O acordo permite que a Petrobras estabeleça parcerias com subsidiárias do Ifpen, como o Grupo Axens, Beicip-Franlab, IFP Training e GreenWits.

O chamado "master agreement" vai olhar, além de novas tecnologias, inclui treinamentos e estabelece diretrizes sobre diferentes modelos de projetos, propriedade intelectual e aplicação dessas tecnologias.

A diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi, disse em nota que captura e armazenamento de CO2, geração renovável, armazenamento de energia, mobilidade elétrica e biocombustíveis estão entre os objetos do acordo.