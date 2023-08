Piso da enfermagem foi pago nesta quinta-feira (24) após decisão? Veja

Com o objetivo de viabilizar o cumprimento do piso salarial definido para os profissionais de enfermagem, o Governo Federal destinou a alocação de R$ 7,3 bilhões. Essa medida visa assegurar a remuneração de acordo com os novos parâmetros, abrangendo todos os indivíduos inseridos nessa categoria.

A nova política salarial abrange tanto os profissionais diretamente vinculados ao Ministério da Saúde quanto aqueles que atuam em âmbito estadual, municipal e no Distrito Federal. Os pagamentos retroativos começarão a ser processados a partir de maio de 2023, incluindo o aguardado décimo terceiro salário.

No contexto do Ministério da Saúde, o depósito efetuado em agosto engloba os meses de maio, junho e julho. A partir de agora, um cronograma está estabelecido para a distribuição das parcelas até o mês de dezembro. Trabalhadores do setor público receberão nove parcelas, incluindo pagamentos retroativos desde maio, além do décimo terceiro.

Entretanto, no setor privado, ainda não há um prazo definido para o início dos pagamentos do novo piso salarial. Isso se deve à necessidade de aguardar a conclusão das negociações propostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a definição do valor e do método de pagamento.

Valores estipulados pelo Piso Salarial da Enfermagem

O cálculo do piso salarial da enfermagem, seguindo as diretrizes da Advocacia-Geral da União (AGU), considera o vencimento básico e as gratificações de caráter geral fixas, excluindo as de natureza pessoal. Os valores fixados são: