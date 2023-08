Valor do PIS ano-base 2022 foi definido pela Caixa? Veja quando será pago

O cronograma e os valores de pagamento do Programa de Integração Social (PIS) referente ao ano-base 2022 ainda não foram estabelecidos. Esse atraso ocorre devido à perturbação do calendário do PIS/PASEP durante a pandemia, o que levou a um espaçamento de dois anos entre o ano-base e o período de recebimento.

O calendário padrão do PIS para o ano subsequente é costumeiramente liberado no final de dezembro, porém, até o momento, não foram anunciadas as datas de pagamento do PIS para o ano-base 2022, nem os valores correspondentes.

A quantia do PIS/PASEP é determinada com base no salário mínimo vigente no ano de pagamento. Logo, o montante do PIS 2024 permanecerá incerto até que o governo liderado por Lula (PT) divulgue o piso salarial de 2024.