80% da população diz que teria mais dívidas sem o parcelado sem juros

A maior parte da população diz que teria mais dívidas com o fim do parcelamento sem juros no cartão e depende dessa forma de pagamento na hora de resolver emergências, mostra nova pesquisa do Instituto Locomotiva. O estudo mapeou as consequências de um eventual fim do parcelamento e mediu a importância do cartão de crédito para os brasileiros.

O que diz a pesquisa

80% dos entrevistados disseram que acumulariam mais dívidas se o parcelado sem juros deixasse de existir. Segundo Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, no longo prazo, as pessoas deixariam de comprar ou pagariam mais caro, já que não possuem dinheiro para pagar à vista. "O problema está nos juros e não no parcelamento. Se for assim [parcelado só com juros], quem é mais rico vai pagar mais barato", diz.