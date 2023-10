Empresa recolhe lotes de Sidra Cereser que podem conter vidro; veja quais

CRS Brands diz que medida é preventiva e que, até o momento, não houve nenhuma ocorrência. Segundo a empresa, houve uma houve um problema num processo de produção que já foi resolvido.

Lotes recolhidos: L22 203 742 07; L22 230 754 07; L22 237 758 07; L22 242 762 07; L22 203 743 07; L22 231 754 07; L22 237 759 07; L22 243 762 07; L22 228 751 07; L22 231 755 07; L22 238 759 07; L22 243 763 07; L22 228 752 07; L22 235 756 07; L22 238 760 07; L22 244 763 07; L22 229 752 07; L22 236 756 07; L22 241 760 07; L22 244 764 07; L22 229 753 07; L22 236 757 07; L22 241 761 07; L22 245 764 07; L22 230 753 07; L22 237 757 07; L22 242 761 07; L22 245 765 07.

É possível consultar número do lote da bebida na parte superior da embalagem. Quem comprou alguma garrafa das séries impactadas pode entrar em contato com a fabricante no telefone 0800 702 2517 ou pelo e-mail recallsidra@crsbrands.com.br. O produto será recolhido e substituído sem custo, segundo a companhia.

"Todos os demais produtos que não fazem parte dos lotes específicos deste recolhimento voluntário podem ser consumidos normalmente", disse a companhia, em nota.