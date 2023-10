Bolsa Família de outubro foi antecipado por decisão do Governo? Veja datas

O governo federal liberou o cronograma de pagamento do programa Bolsa Família de outubro. Conforme as informações, os depósitos terão início em 18 de outubro e seguirão até o dia 31, sem antecipação. Importante notar que as datas de repasse variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira a seguir as datas de pagamento do Bolsa Família para o mês de outubro: