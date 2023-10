Calendário Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento atualizadas

O governo federal anunciou o calendário de pagamento do programa Bolsa Família referente ao mês de outubro. O cronograma de repasses está programado para ter início no dia 18 de outubro e se estenderá até o dia 31.

O calendário de pagamento do Bolsa Família é organizado de maneira eficaz, baseando-se no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, o que agiliza o processo e permite que as famílias saibam exatamente quando receberão seus recursos.

Abaixo, estão listadas as datas de pagamento do Bolsa Família em outubro, de acordo com o NIS: