Calendário Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento atualizadas

O governo federal tornou público o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família referente ao mês de outubro. O cronograma estabelece que os repasses terão início no dia 18 e serão concluídos em 31 de outubro, seguindo uma distribuição específica de datas com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira a seguir as datas de pagamento do Bolsa Família em outubro: