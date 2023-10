Calendário INSS de outubro: veja datas de pagamento da aposentadoria

O Ministério da Previdência Social já divulgou o calendário de pagamento dos benefícios do INSS referentes a outubro de 2023. Um total de 37 milhões de aposentados e pensionistas receberão seus pagamentos a partir do dia 25 do mês corrente.

As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, com diferentes programações para beneficiários com renda mensal de até um salário mínimo e aqueles com renda acima deste valor.

Para saber a data de recebimento, basta verificar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Beneficiários com histórico de recebimento seguirão o padrão habitual.