Calendário INSS de outubro: veja novas datas de pagamento da aposentadoria

Finais 1 e 6: 1º de novembro;

Finais 2 e 7: 3 de novembro;

Finais 3 e 8: 6 de novembro;

Finais 4 e 9: 7 de novembro;

Finais 5 e 0: 8 de novembro.

Como Acessar as Informações?

Para consultar o extrato do INSS e obter informações sobre pagamentos, valores futuros e datas de pagamento, os segurados podem utilizar o aplicativo do INSS e o site Meu INSS, realizando login com a conta Gov.br, o login unificado para os serviços digitais do governo federal.

Por meio do aplicativo e do site, os beneficiários também podem verificar dados importantes, como o extrato de pagamento dos benefícios, os valores a serem recebidos no próximo ciclo de pagamento e as datas de pagamento. Além disso, é possível agendar ou reagendar perícias médicas e aproveitar diversos outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.