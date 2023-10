Calendário Bolsa Família 2023: veja o cronograma de pagamento de outubro

O Bolsa Família contempla diversos tipos de benefícios, com valores específicos para cada situação:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por indivíduo na família; Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir que a soma dos benefícios alcance pelo menos R$ 600 por família; Benefício Primeira Infância (BPI): pagamento extra de R$ 150 para crianças de zero a sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 adicionais por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). As transferências começam em setembro; Benefício Extraordinário de Transição (BET): destinado a casos específicos, garantindo que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior (Auxílio Brasil). Será pago até maio de 2025.

Para se tornar beneficiário do Bolsa Família, as famílias devem cumprir critérios relacionados à saúde e educação, incluindo a frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes, verificação do estado nutricional das crianças com até sete anos e adesão ao calendário nacional de vacinação.

É essencial informar que a família é beneficiária do Bolsa Família ao matricular a criança na escola e levá-la ao posto de saúde para vacinação.